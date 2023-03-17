Россиянин попытался спуститься по веревке за водкой из закрытой квартиры

Житель Екатеринбурга попытался спуститься по веревке за водкой из закрытой квартиры

Житель Екатеринбурга попытался спуститься за водкой на веревке с пятого этажа. Он был пьян, а входная дверь в его квартиру заперта, рассказали Ura.ru в пресс-службе регионального главка МВД России.

Россиянин 1988 года рождения пил, пока его жена была на работе. Когда алкоголь закончился, он решил пойти в магазин, однако входная дверь оказалась заперта.

По веревке мужчина спустился до второго этажа и упал. Он сломал ногу и был госпитализирован. «Возможно, кто-то из невольных очевидцев мог подумать, что это "домушник" пытается ретироваться из обворованной квартиры, но это не так», — отметил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее житель Новосибирской области умер после того, как выпил на спор бутылку водки. Медики диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Полиция начала проверку по факту случившегося.