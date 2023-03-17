Группировка «Юг»: подразделения ВС России продвинулись на марьинском направлении

Российская армия продвинулась на марьинском направлении при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса, уничтожено три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, пишет ТАСС.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) бесствольной артиллерии. «Уничтожили три опорных пункта ВСУ, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — подчеркнул специалист.

Кроме того, на авдеевском направлении они уничтожили огневую позицию с личным составом и 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б». Российские военные применили 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б». Артиллеристы в ходе разведки с помощью беспилотника «Орлан-10» обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский рассказал о продвижении российских сил на одном из направлений — купянском.