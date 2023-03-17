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11:32, 17 марта 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ сняли удары российских крылатых ракет по их позициям

Солдаты ВСУ сняли на видео удар российских крылатых ракет и неудачные попытки их сбить

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео удары российских крылатых ракет по их позициям, кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Ракета! К бою!» — кричит один из украинских военных, после чего его подразделение открывает огонь из стрелкового оружия по пролетающей над ними российской крылатой ракете. Затем ракета поражает цель в нескольких сотнях метров от места съемки.

«Ракета!» — в очередной раз кричит солдат ВСУ, вторая ракета попадает в цель. За ней следует третья, которую украинские военные тоже пытаются сбить, но безуспешно.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО, которые вскоре поставят на Украину.

Алевтина Запольская
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