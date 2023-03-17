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09:25, 17 марта 2023Бывший СССР

Появились кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Видео подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО, которые вскоре поставят на Украину, опубликовало Министерство обороны России на своем официальном сайте.

На кадрах экипажи танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа учатся поражать немецкие Leopard 2 и американские M1 Abrams, а затем выезжают на огневой рубеж для уничтожения целей.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первая партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой.

Алевтина Запольская
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