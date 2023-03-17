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19:52, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Разработчики WhatsApp улучшат популярную функцию

WABetaInfo: авторы опросов в WhatsApp смогут ограничить их участников одним выбором

Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp улучшат популярную функцию сервиса, которая позволяла выбирать несколько вариантов ответа в опросах. О нововведении, которое позволит создателям опросов ограничить их участников одним ответом, рассказали специалисты портала WABetaInfo.

«Многие пользователи запросили возможность ограничить опросы одним ответом, потому что разрешение другим людям выбирать более одного варианта часто приводит к путанице», — рассказали специалисты портала.

WABetaInfo сообщил, что сейчас разработчики мессенджера планируют улучшить опросы, позволив авторам ограничить их участников одним выбором. «Это позволит сделать результаты опросов более четкими и точными», — отметили эксперты.

Сейчас новвоведение находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая опция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Функция создания опросов в чатах стала доступна для всех пользователей WhatsApp на устройствах с операционными системами Android и iOS в ноябре 2022 года. Пользователи получили возможность создавать опросы и в групповых, и в личных чатах. Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать в беседе кнопку вложений, а затем найти в открывшемся меню «Опрос».

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Олег Давыдов
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