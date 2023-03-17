Западным странам предрекли войну друг с другом из-за Украины

Mainichi Shimbun: из-за Украины западные страны начнут воевать друг с другом ради ресурсов

На Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы, пишет японская газета Mainichi Shimbun.

По словам автора, западные страны скоро потеряют доступ к стратегическим ресурсам, дешевым товарам и будут вынуждены воевать за них друг с другом. Журналист вспомнил, что 50 лет назад произошел первый нефтяной кризис, вызванный четвертой арабо-израильской войной. Тогда шесть стран Персидского залива более чем в три раза подняли цены на черное золото.

«Сегодня мир, страдающий от стремительного роста цен на энергоносители в результате российской военной спецоперации на Украине, похоже, вновь переживает события полувековой давности», — предрек автор. По его мнению, для того, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.

Ранее японский журналист Ватару Накамура назвал неэффективными западные санкции против России. Введенные ограничения оказали определенное влияние на Москву, но при этом с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.