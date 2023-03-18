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17:23, 18 марта 2023Спорт

Обладатель Кубка Стэнли из Чехии рассказал об отношении к нему в России

Обладатель Кубка Стэнли из Чехии Гашек заявил, что в России к нему относились дружелюбно

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал об отношении к нему в России. Его слова приводит PrahaIN.

Чешский хоккеист заявил, что в московском «Спартаке», где он провел сезон-2010/2011, к нему относились дружелюбно. «Не только товарищи по команде. Кто-то приглашал меня на Кавказ, другой — на Байкал, они были очень дружелюбными», — вспомнил спортсмен.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

C 28 февраля 2022 года российская сборная не принимает участие в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. В НХЛ россияне продолжают выступать без ограничений.

Дарья Коршунова
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