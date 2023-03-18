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11:41, 18 марта 2023Интернет и СМИ

Херш признался в невозможности раскрыть все данные о деле «Северных потоков»

Журналист Херш заявил, что не может раскрыть всю информацию о деле «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что владеет большим количеством информации о диверсии на «Северных потоках», но не может раскрыть все данные. Об этом он рассказал в интервью изданию Exxpress.

«Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем могу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня», — признался журналист.

Он добавил, что не сомневается в своей версии событий, а также высмеял заявления о действиях «проукраинской группы».

В феврале Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

При этом разведка США утверждает, что за диверсией на «Северных потоках» якобы стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Алевтина Запольская
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