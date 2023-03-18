Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 18 марта 2023Бывший СССР

Уничтожение «Ланцетом» украинской РСЗО показали на видео

Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО дроном-камикадзе «Ланцет»

Уничтожение украинской машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) на авдеевском направлении показали на видео. Предоставленные Министерством обороны России кадры опубликовало агентство РИА Новости.

Поясняется, что боевая машина была поражена сверхточным ударом дрона-камикадзе «Ланцет». На ролике видно, как после попадания барражирующего снаряда в РСЗО следует мощный взрыв с большим количеством огня и дыма.

16 марта было продемонстрировано, как такой же боеприпас уничтожает американскую гаубицу М777.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО). В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что базовая версия дрона — «Изделие-52», оснащенная двойным Х-образным оперением — была существенно модернизирована. Боеприпас получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью. Также дрон получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать танки и иную бронетехнику.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила решение МУС об «аресте» Путина
Тайвань зафиксировал приближение 26 летательных аппаратов Китая
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Уничтожение «Ланцетом» украинской РСЗО показали на видео
Хирург рассказал об эффективной профилактике тромбоза
Российский футболист рассказал о зарплате в 20 тысяч рублей
Стало известно о судьбе легендарной аптеки во время немецких погромов в Москве
Оценены последствия для военного потенциала ЕС от поставок вооружения Украине
В конгрессе США обвинили Трампа в сокрытии дорогих подарков
Российские военные отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.