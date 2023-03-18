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01:04, 18 марта 2023Мир

Тысячи сербов вышли на акцию протеста против плана Запада по Косово

В Белграде тысячи людей вышли на массовое шествие против плана Запада по Косово
СюжетСанкции против России:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Globallookpress.com

В столице Сербии Белграде прошла массовая акция протеста против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. На улицы города вышли представители парламентских партий правопатриотического толка и непарламентских движений. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторами шествий выступили движения «Двери», «Заветники», Новая демократическая партия Сербии (ДСС) и Движение обновления Королевства Сербия (ПОКС). Демонстранты собрались около 18.00 (20.00 по московскому времени) у храма Святого Савы, который является самым крупным в Белграде.

Многие пришли на демонстрацию с сербскими флагами, иконами и православно-патриотической символикой. Во главе шествия шли активисты с транспарантом «Нет капитуляции». Колонна прошла по центральным улицам до памятника императору Николаю II, расположенному через дорогу от здания администрации президента. Всего собралось несколько тысяч человек.

«Не отдадим святыни, не отдадим Косово и Метохию!» — обратилась со сцены к собравшимся лидер движения «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски.

15 марта спецпредставитель Евросоюза (ЕС) по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами. По его словам, на данный момент осталось лишь утвердить программу его реализации.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград надеется на укрепление отношений с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. По словам специального посланника США по Сербии и Косово Габриэля Эскобара, для Белграда невыгодно в этом вопросе быть в стороне от европейского сообщества.

Екатерина Подвигина
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