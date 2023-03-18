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22:55, 18 марта 2023Мир

Китай возмутился из-за решения Японии по сбросу радиоактивных сточных вод

«ВО»: Китай возмутило решение Японии сбросить радиоактивные сточные воды в Тихий океан

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайские официальные лица, эксперты и представители промышленности из стран островов Тихого океана (PIC) выразили озабоченность в связи с решением Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды после аварии на АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Об этом пишет «Военное обозрение» (ВО).

«Япония приняла решение, полностью игнорируя заботы и интересы людей из Китая, России и других стран мира, и мы не можем пренебрегать ущербом, причиненным ядерными отходами», — возмутился генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями КНР Сунь Сяобо.

Согласно первоначальной оценке, радиоактивно загрязненные сточные воды содержат более 60 радионуклидов, в том числе тритий. В Пекине отметили, что некоторые долгоживущие радионуклиды могут распространяться с океанскими течениями и иметь эффект биоконцентрации, нанося непредсказуемый вред морской среде.

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Китайский чиновник потребовал от правительства Японии отреагировать на озабоченность международного сообщества и «ответственно сбрасывать радиоактивно загрязненные сточные воды в соответствии со своими международными обязательствами».

В феврале заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Совбеза организации раскритиковал Японию за ее планы сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Впервые об официальном решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Правительство объяснило необходимость прекратить хранение «чистой» воды в ректорах тем, что постоянно образующаяся загрязненная вода мешает очищению.

В конце марта того же года на территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу, излучающую радиацию. В феврале в водах префектуры Фукусима в Японии впервые за два года выловили зараженную рыбу.

Радиоактивная вода на АЭС появилась после того, как 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. В результате стихийного бедствия погибло более 18 тысяч человек.

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Марина Совина
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