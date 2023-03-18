СБУ конфисковала активы на сумму более миллиарда гривен у российского бизнесмена

В Чернигове СБУ конфисковала активы на сумму более миллиарда гривен у бизнесмена из России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) конфисковали активы на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов) у черниговской текстильной компании, которая якобы принадлежит бизнесмену из России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным украинской спецслужбы, коммерсант также производит военную форму для российских военных и работает на военно-промышленный комплекс России.

Было возбуждено дело по статье 110 («Финансирование действий, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Решение о конфискации касается недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. Имя владельца компании СБУ не называет.

Ранее сообщалось, что СБУ заподозрила митрополита УПЦ в подрывной деятельности против Украины.