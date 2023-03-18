Актер Уиллем Дефо заявил о готовности снова сыграть Зеленого Гоблина в «Человеке-пауке»

Актер Уиллем Дефо выразил готовность снова сыграть роль Зеленого Гоблина в фильме «Человек-паук». Об этом пишет издание Variety.

Дефо не исключает третьего появления в роли культового злодея. Последний раз он сыграл Зеленого Гоблина в фильме 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой». Главным условием для возвращения является то, чтобы актер не появлялся в эпизодической роли.

«Я хочу быть убежден, что сделаю что-то достаточно существенное, а не поверхностное. И я действительно хочу, чтобы там был экшн — я хочу участвовать в экшн-сценах. Потому что это действительно мне нравится. Это единственный способ укрепить персонажа. В противном случае работа просто превратится в серию мемов», — поделился актер.

В январе 2023 года американский актер Тоби Магуайр, сыгравший главную роль в фильме про Человека-паука, рассказал, что с радостью готов повторить съемку, если ему предложат.

На данный момент ни компания Sony, ни Disney не объявляли о каких-либо конкретных планах относительно своего следующего фильма «Человек-паук», хотя глава Marvel Studios Кевин Фейдж подтвердил, что сюжет для следующего фильма существует.