Представитель МакSим объяснила срыв концерта певицы в Сочи

Представитель МакSим Богушевская объяснила срыв концерта в Сочи проблемами со здоровьем

Представитель российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская объяснила срыв концерта певицы на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщает Super.ru Telegram-канале.

Отмечается, что артистке стало резко плохо во время выступления. Звезда с трудом произносила слова песни, и спешно покинула сцену, пишет издание.

По словам Богушевской, певица до последнего не хотела отменять концерт, но организм не справился и дал сбой. Вероятно, причиной ухудшения самочувствия стала высокая нагрузка: «много съемок, несколько десятков концертов подряд», уточнила пресс-секретарь МакSим.

«Марине стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит», — рассказала она.

Накануне сообщалось, что МакSим (сорвала собственный концерт в Сочи из-за состояния здоровья. По словам зрителей, у артистки сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. В итоге МакSим пришлось прервать концерт спустя полчаса, певице вызвали бригаду скорой помощи.