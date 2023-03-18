Владимир Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня обращения в МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня обращения в МВД страны. Об этом сообщает портал правовой информации.

Из него следует, что граждане России, имеющие также гражданство Украины, перестают ими быть со дня подачи в МВД заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. В отношении детей соответствующее заявление подается родителем либо усыновителем.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Его авторы объяснили, что число людей, имеющих одновременно и российское и украинское гражданство, значительно возросло.

Закон поможет урегулировать ряд вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором — так, граждане Украины не могут работать в государственных и муниципальных органах, а также в отдельных сферах экономики. Кроме того, у абитуриентов с украинским гражданством нет допуска к гостайне.