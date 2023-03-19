Премьер Камбоджи назвал шокирующим событием ордер МУС на «арест» Путина

Премьер Камбоджи назвал шокирующим политическим событием ордер МУС на арест Путина

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина является «шокирующим политическим событием». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, обвинения суда в адрес российского лидера будет иметь «масштабные геополитические последствия в Европе и мире».

Он отметил, что подобный шаг МУС «подольет масла в огонь конфликта на Украине» перед визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Хун Сен задался вопросом, как президент России может вести переговоры о мире в то время, как другая сторона угрожает ему арестом.

Кроме того, премьер Камбоджи выразил мнение, что решение МУС об «аресте» лидера ядерной державы может спровоцировать ядерную войну.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию. Бушман отметил, что выполнит требования МУС на «арест» Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.