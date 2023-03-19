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11:41, 19 марта 2023Спорт

Игрок сборной России раскрыл отношение к сорвавшемуся трансферу в «Бешикташ»

Игрок сборной России Баринов заявил, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в «Бешикташ»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов раскрыл свое отношение к сорвавшемуся трансферу в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что не жалеет о несостоявшемся переходе. «Бывало моментами, но я старался отгонять от себя эти мысли. Ничего страшного», — заявил Баринов. При этом футболист добавил, что у него остается желание попробовать силы в Европе.

Об интересе «Бешикташа» к Баринову стало известно в январе. В итоге «Локомотив» отклонил предложение турецкой команды.

26-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России и трижды завоевывал Кубок страны. На счету хавбека 15 матчей в составе сборной России. Он привлекается к играм национальной команды с 2019 года.

Алексей Гусев
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