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16:50, 19 марта 2023Мир

Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте: шансы Швеции на вступление в НАТО не стали хуже

Фото: Johanna Geron / Reuters

Шансы Швеции стать частью военно-политического блока НАТО не стали хуже после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так оценил текущую ситуацию президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телеканалу «Эс-вэ-тэ», передает ТАСС.

Речь идет о намерении Анкары провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО раньше национальных выборов в республике, намеченных на 14 мая. Ниинисте отметил, что не видит в этом случае никакого риска для Швеции. Финский президент также не считает, что страна подвела Швецию — изначально государства собирались одновременно вступить в альянс.

«Как вы думаете, мы должны были отказать Турции в ратификации? Звучит немного безумно. Ситуация была бы ужасно сложной, если бы мы сказали Анкаре "нет"», — добавил Ниинисте. Если вступление в НАТО двух скандинавских стран затянется, то Финляндия, Швеция и Дания обсудят прямое соглашение с США, как это сделала Норвегия, пояснил президент. «И я думаю, что это большое изменение, чуть ли не большее, чем членство в НАТО. Если у нас у всех будет прямое соглашение, это много значит», — подчеркнул глава Финляндии.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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Нина Ташевская
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