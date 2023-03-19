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19:23, 19 марта 2023Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:2 во втором четвертьфинальном матче плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА вырвал победу у ярославского «Локомотива» во втором четвертьфинальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. К середине второго периода игры гости вели 2:0 благодаря голам Дениса Алексеева и Максима Березкина, однако затем хозяева забросили дважды менее чем за одну минуту. Отличились Максим Мамин и Даррен Диц. В третьем периоде Михаил Григоренко забросил победную шайбу.

В первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина московские армейцы всухую обыграли «Локомотив» со счетом 2:0. Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 21 марта в Ярославле.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
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