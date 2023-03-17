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22:10, 17 марта 2023Спорт

ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина

ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина

Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА всухую обыграл ярославский «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов. Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команд пройдет 19 марта в Москве.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Дарья Коршунова
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