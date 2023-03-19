В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации

Песков рассказал, что Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию по СВО в штабе в Ростове

Диалог президента России Владимира Путина и начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону продолжался достаточно долго, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля рассказал о «достаточно обстоятельном докладе» Герасимова по ситуации в зоне СВО на Украине. «Путин выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также указал на постоянно идущую работу в штабе СВО, «в течение суток несколько раз проходят доклады по направлениям».

Утром 19 марта стало известно, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады Герасимова и ряда военачальников. Основной целью визита Песков назвал проверку командного пункта в обычном режиме.