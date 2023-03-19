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17:00, 19 марта 2023Спорт

Африканец из клуба РПЛ заявил о желании получить российское гражданство

Гвинеец из «Нижнего Новгорода» Момо Янсане захотел получить российское гражданство

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Нижнего Новгорода» и сборной Гвинеи по футболу Момо Янсане рассказал о желании получить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Но это не самое главное для меня. Если получится его получить — я буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного», — заявил Янсане.

Африканец также отметил доброту российских людей. «Я уже благодарен России и своей команде за то, как меня тут приняли. Огромное спасибо каждому сотруднику!» — добавил игрок.

Права на Янсане принадлежат молдавскому «Шерифу». В сентябре прошлого года «Нижний Новгород» арендовал его до конца сезона с правом выкупа. Гвинеец провел девять матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Алексей Гусев
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