Япония заявила протест КНДР после запуска ракеты

Замминистра обороны Японии Ино: правительство выражает протест КНДР в связи с пуском ракет

Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что правительство страны выразило решительный протест руководству КНДР по дипломатическим каналам в Пекине в связи с осуществленным накануне запуском баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ино, действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности Японии, а также всему международному сообществу.

«Они совершенно неприемлемы», — высказался замглавы оборонного ведомства.

19 марта КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Южнокорейские военные также заявили, что Северная Корея запустила ракету, ее дальность, высота и скорость полета не уточняются.