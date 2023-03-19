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07:08, 19 марта 2023Мир

Япония заявила протест КНДР после запуска ракеты

Замминистра обороны Японии Ино: правительство выражает протест КНДР в связи с пуском ракет

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что правительство страны выразило решительный протест руководству КНДР по дипломатическим каналам в Пекине в связи с осуществленным накануне запуском баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ино, действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности Японии, а также всему международному сообществу.

«Они совершенно неприемлемы», — высказался замглавы оборонного ведомства.

19 марта КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Южнокорейские военные также заявили, что Северная Корея запустила ракету, ее дальность, высота и скорость полета не уточняются.

Марина Совина
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