Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР 19 марта запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье, 19 марта, осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты, она уже упала. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Южнокорейские военные также заявили, что Северная Корея запустила ракету, ее дальность, высота и скорость полета не уточняются, сообщает Yonhap.

16 марта в КНДР провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». 15 марта Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Такие действия стали ответом на учения, которые США и Южная Корея проводят на полуострове.