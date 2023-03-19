Значение иракской войны для США объяснили

19FortyFive: иракская война подорвала моральный авторитет США после терактов 11 сентября

Иракская война подорвала мощь США по меньшей мере на целое поколение, значение конфликта для Вашингтона объяснил Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

«То, что США удалось пережить это унижение, свидетельствует об их богатстве и могуществе, а не о мудрости политики. Война подорвала моральный авторитет, которым Соединенные Штаты пользовались после терактов 11 сентября, отравила отношения США с широкими слоями населения мира и, конечно же, нанесла катастрофический ущерб Ираку — объекту ярости Америки», — говорится в материале.

В частности, вторжение в Ирак нанесло серьезный ущерб отношениям США с Турцией. Анкара рассматривала курдов как критическую угрозу национальной безопасности, в то время как интервенция Вашингтона нанесла ущерб внешнеполитическим прерогативам Турции в этих областях. Это привело к проблемам в двусторонних отношениях, которые сохраняются до сих пор.

Кроме того, война навредила Ираку как в плане физических разрушений, так и в плане политической культуры. Автор статьи отмечает, что формально страна является демократической, однако сегодня Ирак рассматривается скорее как объект влияния, чем как субъект. По его мнению, иракское общество расколото, в нем присутствует огромная напряженность между суннитами и шиитами, а также виртуальная независимость курдского севера.

Ранее в Европарламенте вспомнили о военных преступлениях США в Ираке. Прошло 20 лет с момента войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей, однако бывший президент США Джордж Буш и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр не понесли наказания, напомнил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.