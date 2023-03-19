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17:47, 19 марта 2023Россия

Виктор Бут рассказал о потенциальной камере Трампа

Виктор Бут: в случае ареста экс-лидера США Трампа поместят в такую же камеру, как моя

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет находился в американской тюрьме за торговлю оружием, рассказал о потенциальной камере для экс-президента США Дональда Трампа в том случае, если его арестуют. Его слова приводит KP.RU.

«Скорее всего, его посадят в специальный блок, чтобы не было общения с большим количеством заключенных. И может быть, он там и будет. Первые три-четыре месяца, скорее всего, он проведет в одиночной камере в полной изоляции, к нему будут ходить только адвокаты, если его посадят», — сказал предприниматель.

У бывшего лидера США будет возможность звонить раз в месяц, также раз в месяц его смогут навестить родственники. Бут заявил, что Трампа поместят в такую же камеру, как и его, поскольку в Штатах нет особых зон.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Виктория Кондратьева
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