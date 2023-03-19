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17:41, 19 марта 2023Мир

На Сейшелах осудили россиянина за смерть оставленного в машине на солнце сына

На Сейшелах россиянин получил 2,5 года за смерть сына, оставленного в машине на солнце

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Суд Сейшельских островов приговорил россиянина, оставившего своего полугодовалого сына в машине на солнце, к 2,5 годам тюрьмы. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника консульского отдела посольства России на Сейшелах.

Во время двухнедельного отпуска на Сейшелах родители решили ненадолго оставить ребенка в машине, однако та вскоре оказалась на солнцепеке. Организм ребенка перегрелся, что привело к отеку головного мозга и смерти. Суд признал смерть мальчика насильственной.

По данным Telegram-канала Baza, супруги включили сыну в машине кондиционер и ушли в спортзал на полтора часа. По их возвращении ребенок был уже без сознания, медикам не удалось его спасти. 30-летняя жена осталась на свободе по соглашению со следствием.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Эстонии задержали лидера местного движения «Вместе» и гражданина РФ.

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Илона Палей
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