Полиция в США заявила о своей готовности на фоне призыва Трампа к протестам

Полиция в США заявила о постоянной готовности на фоне призыва Трампа к протестам

Пресс-служба полиции Нью-Йорка прокомментировала готовность ведомства к возможным протестам на фоне призыва к ним со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя полицейского управления, правоохранители постоянно находится в состоянии готовности. «Полиция Нью-Йорка остается в состоянии готовности всегда, на все случаи непредвиденных обстоятельств», — отметил собеседник агентства.

Координация с партнерами в правительстве и правоохранительных органах являются фундаментальными принципами приверженности общественной безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее 18 марта Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, возбужденного прокуратурой Манхэттена. В связи с этим он призвал своих сторонников выходить на протесты. «Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!» — написал он.