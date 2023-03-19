Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 19 марта 2023Мир

В США оценили влияние польских поставок на исход конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер: поставка Польшей истребителей Киеву не повлияет на исход конфликта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Поставка Украине истребителей странами НАТО, в том числе Польшей, не окажет значимого влияния на исход конфликта в стране. Так ситуацию оценил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стефану Гарднеру. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Экс-разведчик прокомментировал обещание президента Польши Анджея Дуды передать Киеву несколько истребителей МиГ-29. По словам политика, Украина получит от страны четыре таких самолета.

«Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет», — высказался Риттер.

Он убежден, что таким образом Варшава лишь создаст для России новые цели в зоне спецоперации. «К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой», — признал бывший разведчик.

Ранее стало известно, что производство боеприпасов, которые Евросоюз (ЕС) поставляет Киеву, задерживается, так как ЕС столкнутся с нехваткой взрывчатых веществ. По данным Financial Times, в странах объединения недостаточно тротила, пластиковой взрывчатки и пороха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
В США оценили влияние польских поставок на исход конфликта на Украине
Головин пропустит мартовские матчи сборной России
В Британии заявили о нехватке элитных войск
Молдавия запланировала ввести санкции против 25 россиян
Африканец из клуба РПЛ заявил о желании получить российское гражданство
На месте предполагаемого строительства мечети в Москве прошел народный сход
В России объяснили значение визита Путина в Мариуполь
В Белоруссии заявили о ликвидации иностранца с автоматом и гранатами
Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.