В США оценили влияние польских поставок на исход конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер: поставка Польшей истребителей Киеву не повлияет на исход конфликта

Поставка Украине истребителей странами НАТО, в том числе Польшей, не окажет значимого влияния на исход конфликта в стране. Так ситуацию оценил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стефану Гарднеру. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Экс-разведчик прокомментировал обещание президента Польши Анджея Дуды передать Киеву несколько истребителей МиГ-29. По словам политика, Украина получит от страны четыре таких самолета.

«Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет», — высказался Риттер.

Он убежден, что таким образом Варшава лишь создаст для России новые цели в зоне спецоперации. «К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой», — признал бывший разведчик.

Ранее стало известно, что производство боеприпасов, которые Евросоюз (ЕС) поставляет Киеву, задерживается, так как ЕС столкнутся с нехваткой взрывчатых веществ. По данным Financial Times, в странах объединения недостаточно тротила, пластиковой взрывчатки и пороха.

