Рогов рассказал об информационной спецоперации Киева в Запорожской области

Рогов заявил, что Киев проводит в Запорожской области информационную спецоперацию

Киевские власти проводят в Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что цель этой операции — снизить бдительность общества и российских военных. «Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — заявил Рогов.

По его словам, вместе с этим украинские военные готовятся к наступлению в регионе. Они ведут разведку боем, в том числе забрасывая в Запорожскую область диверсантов.

Рогов добавил, что российской армии известно о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки», — предупредил он.

Ранее 19 марта Рогов рассказал, что в настоящий момент в городе Запорожье находится много украинских боевиков и иностранных наемников. По его словам, Киев сделал из этого места «один из самых милитаризированных городов» на оккупированных ВСУ территориях.