«Ростов» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел на второе место

«Ростов» на выезде обыграл «Химки» и вышел на второе место

«Ростов» на выезде обыграл «Химки» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти в первом тайме забил форвард ростовчан Николай Комличенко.

Победа позволила «Ростову» набрать 41 очко и выйти на второе место в чемпионате России. В активе аутсайдера РПЛ «Химок» 13 очков, клуб занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

«Ростов» в следующем туре 2 апреля дома примет «Торпедо». «Химки» в тот же день дома сыграют с «Краснодаром».