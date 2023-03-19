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11:18, 19 марта 2023Спорт

Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Российский хоккеист Клим Костин подрался с американцем Джоном Хэйденом в матче НХЛ

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин поучаствовал в драке в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оппонентом россиянина стал американский форвард команды соперника Джон Хэйден. Костин смог повалить американца на лед, после чего арбитры разняли дерущихся. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Встреча «Эдмонтона» с «Сиэтлом» прошла в ночь на воскресенье, 19 марта. Канадский клуб одержал победу со счетом 6:4. «Ойлерс» находятся на шестом месте в Западной конференции.

23-летний Костин в нынешнем сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате. На счету россиянина десять заброшенных шайб и девять результативных передач.

Алексей Гусев
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