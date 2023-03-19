Рогов предложил создать в России единую школу снайперов

Рогов призвал создать в России единую школу снайперов и обеспечить их современным оружием

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил с предложением о создании в стране единой школы снайперов. Также он призвал обеспечить российских снайперов современным оружием, сообщает РИА Новости.

«Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы», — заявил он, добавив, что в России необходимо создать и развивать единую снайперскую школу.

Рогов добавил, что недавно российским солдатам была передана крупная партия современных дальнобойных снайперских комплексов. По его словам, они были куплены на средства, которую собрали жители страны. Он отметил, что это лишь малая часть от того, в чем нуждаются снайперы, предложив организовать им поддержку на государственном уровне.

Ранее в интернете появилось видео ликвидации пулеметчика вооруженных сил Украины (ВСУ) российским снайпером.