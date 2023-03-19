Застрявшие в аэропорту Сочи из-за тумана пассажиры описали ситуацию

Застрявшие в аэропорту Сочи из-за тумана пассажиры рассказали о толпах в воздушной гавани

Из-за тумана в аэропорту Сочи многие рейсы были задержаны или отменены. Это привело к тому, что в здании воздушной гавани застряло огромное количество не сумевших вовремя улететь людей. «Лента.ру» побеседовала с некоторыми пассажирами, которые описали ситуацию в аэропорту.

«Вчера с гор сошел плотный туман. Много рейсов на вылет задержали, какие-то отменили. Много народу, [все] раздражены поведением местных представителей авиакомпаний», — рассказал один из собеседников «Ленты.ру».

Его рейс должен был вылететь вечером в субботу, 18 марта. Однако из-за задержки пассажиров разместили в гостиницу, но при этом не предоставили питание.

«Я уже бывал в ситуациях с задержкой рейса, но как-то в этот раз казалось все таким диким и неорганизованным. Как будто детей работать позвали. Я особо вопросов не задавал, но кричать на пассажиров с детьми или в возрасте, наверное, некрасиво со стороны представителей авиакомпаний», — отметил он.

Другой пассажир, Анатолий, рассказал, что в здании аэропорта из-за отмены фактически не было места.

Вчера [18 марта] всю вторую половину дня аэропорт был забит настолько, что негде было присесть даже на пол Анатолий пассажир

Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи отменили 39 рейсов, передает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика». В ночь на воскресенье было выполнено только 2 из 57 запланированных полетов.

«Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды «Аэрофлот» отменил запланированные на 19 и 20 марта полеты. Позже стало известно, что аэропорт начал принимать рейсы, которые были задержаны из-за непогоды.