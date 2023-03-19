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07:28, 19 марта 2023Экономика

Американская компания заинтересовалась покупкой Silicon Valley Bank

Bloomberg: First Citizens BancShares заинтересовалась покупкой Silicon Valley Bank

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания First Citizens BancShares заинтересовалась покупкой обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о (покупке) Silicon Valley Bank», — говорится в сообщении агентства.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

Позже сотрудники американской администрации провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом по теме банковского кризиса в США.

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Юлия Мискевич
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