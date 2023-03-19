Американская компания заинтересовалась покупкой Silicon Valley Bank

Bloomberg: First Citizens BancShares заинтересовалась покупкой Silicon Valley Bank

Американская компания First Citizens BancShares заинтересовалась покупкой обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о (покупке) Silicon Valley Bank», — говорится в сообщении агентства.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

Позже сотрудники американской администрации провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом по теме банковского кризиса в США.