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02:03, 19 марта 2023Мир

Британские ВВС заявили о сопровождении российских самолетов вблизи Эстонии

Британские ВВС заявили о сопровождении российских самолетов вблизи Эстонии 17 марта

Фото: Senior Airman John Ennis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представители британских Королевских военно-воздушных сил (ВВС) заявили, что 17 марта совместно с истребителем немецких ВВС сопроводили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом говорится в заявлении на сайте британских ВВС.

«В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара истребителей НАТО были запущены 17 марта для перехвата российского военного пассажирского Ту-134... который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12», — сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что немецкие и британские силы осуществляют в данном регионе совместное воздушное патрулирование НАТО. В заявлении также сказано, что они установили российские воздушные судна и сопроводили их, пока они находились вблизи воздушного пространства страны альянса. Указывается, что это уже второй контакт британских и немецких самолетов с российскими за неделю.

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16 марта в СМИ появилась информация, что британские и немецкие истребители подняли в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства Эстонии. Уточнялось, что воздушные судна проводили совместную запланированную инспекцию, предусмотренную сотрудничеством в рамках НАТО. Затем с авиабазы Эмари подняли в воздух по одному истребителю Typhoon, чтобы перехватить АН148. Как указывалось, перехват произошел на фоне инцидента с американским беспилотником MQ-9, упавшим в Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27.

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Марина Совина
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