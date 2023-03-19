В США предложили изучить вопрос ограничения присутствия ЧВК «Вагнер» в мире

RT: Конгресс США предложил рассмотреть вопрос ограничения присутствия ЧВК «Вагнер» в мире

Исследовательская служба Конгресса США подготовила для американских парламентариев доклад о деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Эксперты предложили конгрессменам изучить вопрос ограничения «расширяющегося присутствия» компании в мире, документ есть в распоряжении RT.

Специалисты исследовательской службы также напомнили членам американского конгресса о существующих законопроектах, которые требуют признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.

При этом такой шаг может сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона, а также между другими странами, власти которых прибегали к услугам частной военной компании.

«Конгрессмены могут рассмотреть другие доступные варианты в области законодательной деятельности и надзора для дальнейшего ограничения и противодействия расширяющемуся присутствию Группы Вагнера в мире», — сказано в докладе специалистов.

Однако в документе указано, что парламентариям нужно обсудить целесообразность изучения других стратегий и инструментов, с помощью которых Штаты могли бы «мотивировать» другие страны отказаться от взаимодействия с ЧВК.

18 марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов к середине мая. По его словам, в среднем ежедневно ЧВК набирает от 500 до 800 человек, однако иногда количество добровольцев доходит до 1200 в день.