Российские войска сбили вертолет ВСУ

Российские войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Купянска

Российские войска сбили вертолет Ми-8, стоящий на вооружении Украины. Об этом в воскресенье, 19 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в районе города Купянска в Харьковской области. Его сбила истребительная авиация. Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженным силам России (ВС РФ) удалось сбить семь украинских беспилотников. Их сбили в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Также сообщалось, что в Херсонской области российские военные ликвидировали два ангара ВСУ с военной техникой и оружием. Они принадлежали одной из бригад теробороны.