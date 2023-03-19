Вучич предупредил о последствиях ордера МУС в отношении Путина

Глава Сербии Вучич: ордер МУС в отношении Путина отрезает Западу пути диалога с Россией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с РФ. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы Сербии, решение МУСа не было мудрым и показывает неготовность говорить о мире, перемирии и сохранении человеческих жизней.

«Это решение, которое будет иметь негативные последствия политически и в жизни людей», — заявил Вучич.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.