В Госдуме предупредили Польшу о конфликте с Россией

Депутат Шеремет призвал Польшу не играть с огнем словами о готовности воевать с Москвой

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет предупредил Польшу о конфликте с Россией и призвал ее не играть с огнем словами о готовности воевать с Москвой. По его мнению, польскому президенту Анджею Дуде следует «раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России».

«Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в США считают Украину отыгранным проектом, поэтому Вашингтон готов направить граждан Польши в «дьявольскую топку войны».

«У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любу

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — подчеркнул посол.