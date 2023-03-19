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23:05, 19 марта 2023Мир

В Госдуме предупредили Польшу о конфликте с Россией

Депутат Шеремет призвал Польшу не играть с огнем словами о готовности воевать с Москвой
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет предупредил Польшу о конфликте с Россией и призвал ее не играть с огнем словами о готовности воевать с Москвой. По его мнению, польскому президенту Анджею Дуде следует «раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России».

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«Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в США считают Украину отыгранным проектом, поэтому Вашингтон готов направить граждан Польши в «дьявольскую топку войны».

«У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любу

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — подчеркнул посол.

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Марина Совина
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