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23:19, 19 марта 2023Россия

Путин выразил обеспокоенность попытками подорвать ядерную безопасность

Путин заявил, что Россия обеспокоена попытками других стран подорвать ядерную безопасность
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью для китайской газеты «Жэньминь Жибао» выразил обеспокоенность безответственными попытками других стран подорвать ядерную безопасность. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность», — заявил глава государства.

2 марта стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Отмечается, что со временем агрессия Вашингтона против Москвы нарастает, поскольку США утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

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Марина Совина
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