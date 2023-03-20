В Кремле рассказали о продолжающихся четыре часа переговорах Путина и Си

Песков: переговоры Путина и Си еще продолжаются, они начались около четырех часов назад

Пока что переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не закончились, хотя начались почти четыре часа назад. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он не уточнил, сколько еще могут продолжаться переговоры политиков.

В ходе разговора с журналистами лидер КНР заявил, что планирует обсудить с российским коллегой «международные темы» и план развития стратегического взаимодействия. Сам Песков говорил, что на встрече в том числе поговорят об обстановке на Украине и о китайском плане мирного урегулирования.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем рассказывали ранее в Кремле.