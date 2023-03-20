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12:59, 20 марта 2023Мир

В Кремле назвали тему переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков заявил, что тема Украины будет фигурировать на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве так или иначе будут обсуждать тему конфликта на Украине и китайский план мирного урегулирования. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так чтобы председатель Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — пояснили в Кремле. Впрочем, Песков не назвал другие темы, на которые будут говорить Путин и Си.

Самолет, на борту которого находится китайский лидер, уже приземлился в Москве. Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта.

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Виктория Кондратьева
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