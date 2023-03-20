В Китае спрогнозировали исход конфликта на Украине
Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, в то время как Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса. Такой исход ситуации спрогнозировали журналисты китайского издания Asia Times (AT).
«РФ будет подконтрольно Азовское море и большая часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у Киева заканчиваются силы и вооружение», — считают обозреватели.
Журналисты утверждают, что у Вашингтона есть политические ограничения в отношении военной поддержки Украины, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери сейчас.
«США недооценивают Москву, из-за чего сильно теряют мировое влияние. У Белого дома нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами», — пишут колумнисты. По этой причине лучшим исходом конфликта будет немедленное прекращение огня, подчеркивают журналисты китайского издания.
3 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США наращивают поставки оружия Украине и побуждают к этому страны Европейского союза.
24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами являлось возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.