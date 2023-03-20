Австрия отказалась помогать Украине

Канцлер Нехаммер: Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку

Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку по причине своего нейтрального статуса, однако Вена продолжит направлять населению гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать», — заявил канцлер.

Ранее главу МИД Австрии Александра Шалленберга резко раскритиковали за слова о принадлежности Крыма. «Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима», — написал он в Twitter. Читатели Exxpress высказали свое недовольство словами политика.