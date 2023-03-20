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22:03, 20 марта 2023Мир

Австрия отказалась помогать Украине

Канцлер Нехаммер: Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку по причине своего нейтрального статуса, однако Вена продолжит направлять населению гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать», — заявил канцлер.

Ранее главу МИД Австрии Александра Шалленберга резко раскритиковали за слова о принадлежности Крыма. «Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима», — написал он в Twitter. Читатели Exxpress высказали свое недовольство словами политика.

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Екатерина Подвигина
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