Выбросившего тело бывшей жены на крышу дома россиянина отдали под суд

Жителя Барнаула отдали под суд за убийство экс-жены, чье тело было найдено на крыше дома

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей жены, чье тело он выбросил на крышу дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчина полностью признал вину.

По данным следствия, обвиняемый остался жить в общей квартире после развода с женой в августе 2022 года. Она неоднократно просила его выехать, однако он отказывался, из-за чего между ними регулярно происходили ссоры. При этом мужчина постоянно избивал и оскорблял экс-супругу.

В ночь на 5 января в ходе очередного конфликта он задушил ее, при этом в соседних комнатах были их малолетние дети. Обвиняемый положил тело в мешок и отнес его на крышу дома, засыпав снегом. Утром он сообщил с телефона бывшей супруги ее коллеге, что задерживается и придет на работу позже, после чего спрятал аппарат, личные вещи убитой и паспорт выбросил в мусорный бак. Спустя некоторое время родственники и друзья женщины подали заявление в правоохранительные органы о ее исчезновении.

Бывший муж убеждал силовиков, что пропавшая вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома. Однако следствие собрало доказательства, что женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала семью и никогда не бросала детей. В итоге убийство было раскрыто. Обвиняемый показал место, где спрятал тело экс-жены.