Над Донецком сбили украинский беспилотник

В ДНР заявили, что над Донецком система ПВО сбила украинский беспилотник

Над Донецком сбили беспилотный летальный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств региона.

«По предварительным данным, система ПВО сбила беспилотник ВСУ», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что БПЛА упал в Куйбышевском районе города. Кроме того, по его словам, при поражении у беспилотника сработал парашют.

20 марта Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки уничтожили свыше 245 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. В ведомстве отметили, что боевые действия на этом участке фронта проводились подразделениями «Южной» группировки войск. Украинская армия базировалась в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, танк и гаубица, добавили в министерстве.