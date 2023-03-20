В Китае назвали Украину пешкой США для ослабления России

Global Times: США используют Украину как пешку для ослабления России и контроля над ЕС

США считают Украину своей пешкой для ослабления России и контроля над Европейским союзом (ЕС). Таким мнением поделились журналисты издания из Китая Global Times.

Отмечается, что США не только обеспокоены укреплением российско-китайского сотрудничества. Вашингтон также стремится очернить Пекин и дает ему отрицательный ответ на призывы к мирным переговорам.

«Это говорит о том, что Вашингтон не хочет мира, США намерены использовать конфликт на Украине для вовлечения в блоковую конфронтацию и ослабления России», — подчеркнул аналитик Чжан Хун.

Запад наблюдает за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву через «затемненные очки», искажая суть российско-китайских отношений.

«Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире», — отметили авторы статьи.

13 марта сообщалось, что Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта. В столице он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.