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10:21, 20 марта 2023Наука и техника

Создан прочный бетон для строительства домов на Марсе

Open Engineering: создан прочный материал из крахмала, марсианского реголита и соли

Фото: Aled Roberts

Ученые Манчестерского университета создали новый материал, названный StarCrete, который состоит из реголита, картофельного крахмала и щепотки соли и может быть использован для строительства домов на Марсе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Open Engineering.

В ходе исследования ученые использовали искусственный марсианский грунт, смешанный с картофельным крахмалом и щепоткой соли, чтобы создать материал, который в два раза прочнее обычного бетона и идеально подходит для строительных работ во внеземных условиях. Картофельный крахмал выступает в качестве связующего вещества при смешивании с марсианской пылью для получения бетоноподобного материала.

Во время испытаний StarCrete показал прочность при сжатии в 72 мегапаскаля (МПа), что более чем в два раза превышает прочность обычного бетона в 32 МПа. Старкрит, сделанный из лунной пыли, был еще прочнее и превышал 91 МПа.

В предыдущем исследовании та же группа ученых использовала в качестве связующего вещества кровь и мочу астронавтов. Хотя полученный материал имел прочность на сжатие около 40 МПа, что лучше, чем у обычного бетона, у процесса был недостаток, заключающийся в регулярной потребности в крови. При работе в такой враждебной среде, как космос, этот вариант считался менее осуществимым, чем использование картофельного крахмала, который будет производиться в качестве пищевого компонента.

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Александр Еникеев
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