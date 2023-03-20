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17:46, 21 марта 2023Наука и техника

Выявлены генетические причины трех ранее необъяснимых болезней

Nature Medicine: новый подход выявил генетические причины трех необъяснимых болезней

Фото: Zhao Zishuo / Globallookpress.com

Международная группа ученых, в том числе из Медицинской школы Икана на горе Синай и Университета Бристоля, выявила генетические причины трех ранее необъяснимых болезней. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Авторы использовали новый вычислительный подход, специально разработанный для анализа больших генетических наборов данных из групп пациентов с редкими заболеваниями. Среди болезней, рассмотренных в новом исследовании, была первичная лимфедема (характеризующаяся отеком тканей), аневризма грудной аорты и врожденная глухота. Долгое время медикам не удавалось объяснить причины этих недугов.

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Команда изучила коллекцию из 269 классов редких заболеваний, используя данные 77 539 участников. Всего удалось обнаружить 260 ассоциаций между генами и редкими болезнями, в том числе 19, которые ранее отсутствовали в научной литературе. Далее три наиболее вероятные причины получилось подтвердить с помощью экспериментальных и биоинформационных подходов.

В дальнейшем ученые планируют использовать новую технологию для того, чтобы ускорить выявление других неизвестных этиологий редких заболеваний.

В августе 2022 года у тысячелетнего скелета вычислили признаки самого древнего из известных случаев генетического заболевания — синдрома Клайнфельтера, вызванного дополнительной Х-хромосомой у мужчин.

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Елена Апазиди
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